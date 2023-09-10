Атака “Шахедів” на Київ: Падіння уламків в Святошинському, Шевченківському та Подільському районах

Вночі у столиці, а також у центральних і північних областях була оголошена повітряна тривога. У різних районах Києва впали уламки ударних безпілотників, якими росіяни атакували столицю. Зокрема у Святошинському районі уламки впали в районі парку Совки.

Про це у телеграмі повідомив очільник Києва Віталій Кличко.

“Падіння уламків в Святошинському, Шевченківському та Подільському районах столиці. Всі служби прямують на місця. Деталі згодом”, – написав мер Києва.

У КМВА повідомили, що у Святошинському районі уламки впали в районі парку Совки. Є загоряння. Рятувальники працюють на місці.

“Інформація щодо потерпілих на разі не надходила”, – додали у КМВА.

Кличко зазначив, що також горять уламки на проїжджій частині в Соломʼянському районі.

“Екстрені служби слідують на місце. В Подільському районі уламки впали на відкриту місцевість. Пожежно-рятувальні служби працюють. Потерпілих та пошкоджених будівель там немає”, – ідеться в повідомленні мера Києва.

Пізніше Кличко уточнив, що в Подільському районі є один постраждалий через “гостру реакцію на стрес”, йому медики надають допомогу.