Атака “Шахедів” на Київ: Падіння уламків в Святошинському, Шевченківському та Подільському районах
Про це у телеграмі повідомив очільник Києва Віталій Кличко.
“Падіння уламків в Святошинському, Шевченківському та Подільському районах столиці. Всі служби прямують на місця. Деталі згодом”, – написав мер Києва.
У КМВА повідомили, що у Святошинському районі уламки впали в районі парку Совки. Є загоряння. Рятувальники працюють на місці.
“Інформація щодо потерпілих на разі не надходила”, – додали у КМВА.
Кличко зазначив, що також горять уламки на проїжджій частині в Соломʼянському районі.
“Екстрені служби слідують на місце. В Подільському районі уламки впали на відкриту місцевість. Пожежно-рятувальні служби працюють. Потерпілих та пошкоджених будівель там немає”, – ідеться в повідомленні мера Києва.
Пізніше Кличко уточнив, що в Подільському районі є один постраждалий через “гостру реакцію на стрес”, йому медики надають допомогу.Tweet