Авіація ВМС ліквідувала катер з російськими окупантами (відео)

Під час спроби висадки ворожого особового складу було знищено ворожий катер типу “Тунець”.

Про це у Телеграмі повідомили Військово-Морські сили Збройних сил України.

Авіація ВМС ліквідувала катер російських окупантів

Знищено шість окупантів.

LB.ua

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