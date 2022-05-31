Авіаудар по Сєвєродонецьку: російські окупанти пошкодили цистерну з азотною кислотою

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Громадян закликали негайно підготувати маски для обличчя, просочені содовим розчином.

У Сєвєродонецьку російські війська влучили у цистерну з азотною кислотою, що розміщена на території місцевого хімзаводу.

Тривають бої за місто / Telegram Гайдая

Тривають бої за місто / Telegram Гайдая

Про це у Telegram повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він закликав громадян підготувати маски для обличчя, просочені содовим розчином.

Дія на людину:

  • Азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки.
  • Пари кислоти викликають подразливу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з’являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях — набряк легенів.
  • Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами.

При місцевій дії на очі азотна кислота викликає тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон’юнктиви, що призводить до втрати зору. // УНІАН

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