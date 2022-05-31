Авіаудар по Сєвєродонецьку: російські окупанти пошкодили цистерну з азотною кислотою

Громадян закликали негайно підготувати маски для обличчя, просочені содовим розчином.

У Сєвєродонецьку російські війська влучили у цистерну з азотною кислотою, що розміщена на території місцевого хімзаводу.

Про це у Telegram повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він закликав громадян підготувати маски для обличчя, просочені содовим розчином.

Дія на людину:

Азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки.

Пари кислоти викликають подразливу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з’являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях — набряк легенів.

Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами.

При місцевій дії на очі азотна кислота викликає тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон’юнктиви, що призводить до втрати зору. // УНІАН