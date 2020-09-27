Азербайджан показал видео уничтожения армянской боевой техники и заявил о намерении вернуть всю территорию Нагорного Карабаха
МО Азербайджана заявило о нанесении серьезных потерь армянским войскам.
Минобороны Азербайджана показало видео с места боевых действий в нагорном Карабахе.
На нем запечатлен момент уничтожения боевой техники ВС Армении.
В описании к видео утверждается, что в результате «контрнаступления подразделений Азербайджанской Армии» было уничтожено большое количество живой силы и военной техники армянских войск. // УНИАН
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Спикер президента Азербайджана заявил, что цель их страны – вернуть всю территорию Нагорного Карабаха, которую они считают азербайджанской, но которая сейчас находится под контролем армии Армении.
Об этом представитель власти заявил в комментарии Al Jazeera.
Хикмет Гаджиев добавил, что Армения должна «покинуть оккупированные территории, чтобы конфликт прекратился».
«Тридцать лет мы страдаем от военной оккупации Армении», – добавил Гаджиев. // СегодняTweet