Азербайджан показал видео уничтожения армянской боевой техники и заявил о намерении вернуть всю территорию Нагорного Карабаха

МО Азербайджана заявило о нанесении серьезных потерь армянским войскам.

Минобороны Азербайджана показало видео с места боевых действий в нагорном Карабахе.

На нем запечатлен момент уничтожения боевой техники ВС Армении.

В описании к видео утверждается, что в результате «контрнаступления подразделений Азербайджанской Армии» было уничтожено большое количество живой силы и военной техники армянских войск. // УНИАН

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Спикер президента Азербайджана заявил, что цель их страны – вернуть всю территорию Нагорного Карабаха, которую они считают азербайджанской, но которая сейчас находится под контролем армии Армении.

Об этом представитель власти заявил в комментарии Al Jazeera.

Хикмет Гаджиев добавил, что Армения должна «покинуть оккупированные территории, чтобы конфликт прекратился».

«Тридцать лет мы страдаем от военной оккупации Армении», – добавил Гаджиев. // Сегодня