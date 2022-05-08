«Азов»: для бійців полку російський полон означає смерть

Бійці полку “Азов” не мають високих шансів на виживання у разі потрапляння до російського полону.

Про це на пресконференції в неділю повідомив офіцер управління розвідки полку «Азов» Ілля Самойленко, пише УНН.

«Ми весь цей час знали, що полк “Азов” не має високих шансів на виживання, якщо нас візьмуть у полон. Здатись для нас – це неприйнятно, тому що ми не можемо зробити такий подарунок ворогу», — сказав Самойленко.

Так, він зазначив, що кожен полонений – це вже фонд обміну, рресурс політичного і військового тиску.

Крім того, розповів Самойленко, один солдатів полку з позивним «Ден» був захоплений у полон під час бою. Тоді російська пропаганда опублікувала відео, що українські солдати здаються в полон та нібито складають зброю.

Однак буквально через кілька днів мати захопленого військового отримала повідомлення з його телефону, з фото, про те, що він помер – він був задушений.

«Ми вже знали, що для бійців полку «Азов» полон означає смерть. Наразі у нас є чіткий доказ”, — каже захисник Маріуполя.

Також він зазначив, що бійці розуміють, що кожне спілкування зі світом для них може бути останнім.

«Наше послання – не змарнуйте наші зусилля. Багато людей віддали своє життя заради захисту України, заради вільного світу. Просто не витрачайте наші зусилля, не витрачайте цю ціну, не витрачайте цю жертву», — наголосив Самойленко.