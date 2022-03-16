«Азов» показав відео «полювання» на російські танки в Маріуполі

Захисники України продовжують знищувати техніку ворога.

Окремий загін спеціального призначення «Азов» показав відео знищення російських танків у Маріуполі.

Відео опубліковане на сайті «Азову».

«Горіть в пеклі, путінські вбивці», — йдеться в описі.

На відео видно, як із палаючого ворожого танку вилазить військовий.

«Один орк врятувався втечею», — прокоментував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, який також опублікував це відео.

Нагадаємо, вчора «Азов» повідомив про знищення підрозділу 22 бригади РФ і ліквідацію генерал-майора окупантів. // LB.ua