Байден: США не допустять, щоб Путін загрожував Європі

Президент США Джо Байден заявив, що російський диктатор Володимир Путін не збирається зупинятися на Україні, і вся Європа може бути під загрозою, але “Сполучені Штати не допустять цього”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

У заявах для преси після приватної зустрічі Байден і президент Франції Еммануель Макрон спрогнозували політичну солідарність щодо війни в Україні.