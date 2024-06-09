Байден: США не допустять, щоб Путін загрожував Європі

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Президент США Джо Байден заявив, що російський диктатор Володимир Путін не збирається зупинятися на Україні, і вся Європа може бути під загрозою, але “Сполучені Штати не допустять цього”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

У заявах для преси після приватної зустрічі Байден і президент Франції Еммануель Макрон спрогнозували політичну солідарність щодо війни в Україні.

Макрон подякував Байдену за те, що США відіграють “важливу роль” у допомозі Україні.

Байден підтвердив прихильність Сполучених Штатів військовим зусиллям у підтримці України.

“Ви знаєте, що Путін не збирається зупинятися на Україні. Вся Європа буде під загрозою. Сполучені Штати не допустять цього… ми не підемо”, – сказав Байден.

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