Байден: США не допустять, щоб Путін загрожував Європі
Президент США Джо Байден заявив, що російський диктатор Володимир Путін не збирається зупинятися на Україні, і вся Європа може бути під загрозою, але “Сполучені Штати не допустять цього”.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Макрон подякував Байдену за те, що США відіграють “важливу роль” у допомозі Україні.
Байден підтвердив прихильність Сполучених Штатів військовим зусиллям у підтримці України.
“Ви знаєте, що Путін не збирається зупинятися на Україні. Вся Європа буде під загрозою. Сполучені Штати не допустять цього… ми не підемо”, – сказав Байден.