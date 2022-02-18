Байден уверен, что Путин принял решение осуществить дальнейшее вторжение в Украину

РФ попытается осуществить вторжение в ближайшие дни.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявляет, что Путин принял решение осуществить дальнейшее вторжение в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Байден сказал во время обращения относительно ситуации на границах России и Украины.

Президент США подчеркнул, что факты свидетельствуют об окружении Украины российскими войсками от территории Беларуси, далее вдоль российско-украинской границы до Черного моря на юге. В частности, речь идет о более 150 тысячах российских военных.

«У нас есть основание верить, что российские силы планируют попытаться атаковать Украину в ближайшую неделю — в ближайшие дни», — подчеркнул Байден.

Он выразил убеждение, что россияне попытаются направленно ударить по Киеву.

Кроме того, президент США уверен, что президент РФ Владимир Путин принял решение осуществить дальнейшее вторжение в Украину.

«По состоянию на данный момент я убежден, что он принял решение», — подчеркнул Байден.

При этом, по его мнению, дипломатия всегда остается возможностью, пока дальнейшее вторжение не произошло.

Байден подчеркнул, что у США есть «значительный разведывательный потенциал», чтобы верить, что Путин рассматривает такой вариант действий.

Президент США подчеркнул, что «не должно быть сомнений, что если Россия будет следовать своему плану, она будет ответственна за катастрофическую и ненужную произвольную войну».