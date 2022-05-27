Байден звинуватив Путіна у спробі знищити українську ідентичність

Російський президент Володимир Путін намагається знищити українську культуру та ідентичність.

Про це заявив президент США Джо Байден під час виступу перед випускним класом Військово-морської академії США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Засуджуючи російські удари по українським школам, лікарням та іншій цивільній інфраструктурі, американський лідер наголосив, що Путін «намагається знищити культуру та ідентичність українського народу». Крім того, Байден високо оцінив силу глобального співробітництва для протидії російській агресії, а також відзначив те, що Путін своїми діями спричинив розширення НАТО, мотивувавши Фінляндію та Швецію приєднатися до Альянсу.