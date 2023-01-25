Baykar подарувала ЗСУ ще два безпілотники Bayraktar TB2

У середу, 25 січня, турецька військова компанія Baykar подарувала українським воїнами два безпілотники Bayraktar TB2.

Як повідомили у Головному управлінні розвідки, ударні турецькі безпілотники допомагатимуть українським воїнам захищатися від російських окупантів.

“Сьогодні ми отримали від великих друзів та партнерів України – компанії Baykar – ще 2 безпілотники Bayraktar TB2. Компанія Baykar передалa їх безкоштовно для допомоги Збройним Силам України та народу України для захисту від окупанта. Ми безмежно вдячні компанії Baykar за безкомпромісну та сталу підтримку в найважчі для нашої держави часи”, – зазначили у ГУР. // УНІАН