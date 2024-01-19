Безпілотники ГУР атакували нафтобазу під Брянськом, цілі уражено – джерело

Атака відбулася у місті Клинці зранку 19 січня

У Брянській області РФ зранку 19 січня пролунали вибухи, російське міністерство оборони відзвітувало про нібито збиття безпілотника. Водночас місцеві Telegram-канали поширили відео, на якому видно займання нафтобази, співрозмовник LIGA.net у спецслужбах заявив, що це – наслідок успішної операції Головного управління розвідки.

Очевидці стверджують, що епізод відбувся у місті Клинці Брянської області. Місцеві жителі заявили, що чули “потужний вибух”, після чого побачили загоряння у напрямку нафтобази.

Губернатор області Олександр Богомаз заявив про “спробу атакувати об’єкти на території міста Клинці за допомогою безпілотників”.

За його словами, дрон був нібито пригнічений засобами радіоелектронної боротьби, однак під час його знищення “сталося скидання боєприпасу на територію Клинцовської нафтобази”.

Співрозмовник LIGA.net заявив, що ця атака – продовження операцій ГУР із завдання ударів по військових об’єктах окупантів.

Він додав, що цілі уражено.