Бійці ЗСУ в районі відповідальності ОТУ «Схід» відбили 5 атак, знищивши 250 окупантів
Крім того, було знищено склад з боєприпасами та спостережний пост.
Українські бійці в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» відбили 5 атак російських окупантів і знищили до 250 загарбників.
Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ «Схід».
Російські окупанти зазнали втрат також і в техніці. Зокрема, під час боїв українські захисники знищили:
- танків – 6;
- БМП – 1;
- БТР – 2;
- ББМ – 2;
- АТТ – 7.
Як раніше повідомлялось, українські захисники знищили понтонну переправу через річку Сіверський Донець. // LB.ua