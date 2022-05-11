Бійці ЗСУ в районі відповідальності ОТУ «Схід» відбили 5 атак, знищивши 250 окупантів

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Крім того, було знищено склад з боєприпасами та спостережний пост.

Українські бійці в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» відбили 5 атак російських окупантів і знищили до 250 загарбників.

На сході українські захисники знищили 250 окупантів і відбили 5 атак, - ОТУ "Схід"

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ «Схід».

Російські окупанти зазнали втрат також і в техніці. Зокрема, під час боїв українські захисники знищили:

  • танків – 6;
  • БМП – 1;
  • БТР – 2;
  • ББМ – 2;
  • АТТ – 7.

Як раніше повідомлялось, українські захисники знищили понтонну переправу через річку Сіверський Донець. // LB.ua

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