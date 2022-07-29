Білецький про удар по колонії в окупованій Оленівці: росіяни вбили частину полонених “азовців”

За його словами, російське командування обставило масове убивство полонених як дії української армії.

У ніч на 29 липня росіяни вбили частину полонених військових полку “Азов”, які перебували в колонії в окупованій РФ Оленівці Донецької області.

Про це повідомив лідер руху “Азов” Андрій Білецький у Telegram.

“Щодо удару по колонії в Оленівці, де перебувають наші з “Азовсталі”. Цієї ночі росіяни вбили частину полонених азовців. Російське командування обставило масове убивство полонених як дії української армії. Бійці полку були переведені в окрему будівлю. Була проведена пропагандистська робота – знятий людоїдський фільм про “Азовсталь””, – написав Білецький.

За його словами, наразі збирається інформація про жертв і конкретних виконавців цього воєнного злочину.

“Вже очевидно, що це був заздалегідь спланований акт країни, для якої невідоме поняття офіцерської честі, а тим більше – дотримання Женевських конвенцій, правил, законів та звичаїв війни. Росія не змогла перемогти “Азов” у чесному бою, тому намагається нас знищити віроломством. Я, від імені Азовських підрозділів, оголошую полювання на кожного причетного до масового убивства. Понесе відповідальність кожен рядовий виконавець і кожен організатор незалежно від посади та місця перебування. Де б ви не ховалися, ви будете знайдені й екстерміновані”, – зазначив Білецький. // УНІАН