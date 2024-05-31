Осінтери з’ясували, що внаслідок ракетного удару по аеродрому біля окупованого Луганська, був уражений російський радіолокаційний комплекс «Небо-М».

Удар по військовому об’єкту росіян відбувся ввечері 27 травня.

Збройні Сили України застосували тактичні балістичні ракетами ATACMS з касетною бойовою частиною.

На момент удар було невідомо, що саме уразили, але на відео, яке опублікували в мережі, була зафіксована велика площа, охоплена численними осередками вогню.

Аналітики телеграм-каналу «КіберБорошно» проаналізували знімки Луганського аеродрому за 28 травня.

Вони дійшли висновку, що внаслідок ракетного удару, імовірно, були пошкоджені складові багатофункціонального мобільного радіолокаційного комплексу 55Ж6М «Небо-М», а саме радари РЛМ-М та РЛМ-Д.

Варто зазначити, що ступінь пошкоджень російської техніки наразі невідомий. Водночас треба відзначити, що при застосуванні касетних суббоєприпасів, техніка не завжди згорає. При цьому уламки завдають значних пошкоджень обладнанню всередині, а також уражають військових, які нею керують.

«Небо-М»

Заявлено, що радіолокаційний комплекс «Небо-М» призначений для виявлення аеродинамічних та балістичних цілей на середніх та великих висотах в інтересах протиповітряної та протиракетної оборони.

До складу комплексу входять автономні РЛС різного діапазону, які працюють у взаємодії.

Завдання пошуку та супроводження повітряних цілей розділені між РЛС метрового діапазону – РЛМ-М та РЛС дециметрового і сантиметрового діапазону – РЛМ-Д та РЛМ-С відповідно. При цьому кожна з них розміщена на окремому автомобільному шасі.

ATACMS

З появою більшої кількості американських тактичних балістичних ракет ATACMS, Збройні Сили України почали завдавати регулярних ударів по військових об’єктах російських окупантів у Луганську.

Зокрема, пізно ввечері, 7 травня, була уражена нафтобаза, яку використовували загарбники. // Мілітарний