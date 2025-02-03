Загальна кількість учасників понад 200 тис.

Як підкреслює Василь Романенко, старший оперуповноважений з

оперативного пошуку та партнерства у сфері інформаційних технологій

управління протидії кіберзлочинам у Київській області ДКП НПУ: «Це

свідчення того, наскільки важливим та актуальним є наш проєкт для громади, і

який великий резонанс він викликає в суспільстві. На сьогоднішній день

зусиллями активних учасників вже заблоковано понад 37 тисяч посилань на