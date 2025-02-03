BRAMA – захищай український інформаційний простір! 

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Російська пропаганда – це війна. Дезінформація в мережі негативно впливає на свідомість людей та хід війни в цілому, тому користувачі мережі Інтернет
мають завжди бути обачними та вміти розпізнавати фейки, пропаганду та дезінформацію.

Проект «BRAMA» представлено у популярних месенджерах Telegram, Viber та Whatsapp, а також, соціальних мережах Facebook, Instagram та ТікТок. 
Загальна кількість учасників понад 200 тис.
Як підкреслює Василь Романенко, старший оперуповноважений з оперативного пошуку та партнерства у сфері інформаційних технологій управління протидії кіберзлочинам у Київській області ДКП НПУ: «Це свідчення того, наскільки важливим та актуальним є наш проєкт для громади, і який великий резонанс він викликає в суспільстві. На сьогоднішній день зусиллями активних учасників вже заблоковано понад 37 тисяч посилань на 
джерела поширення неприйнятного контенту. З початку 2024 року кількість заблокованих ресурсів становить 11 334, з яких у жовтні заблоковано 1 191 посилань».
У контексті протидії фейкам та пропаганді Департаментом кіберполіції спільно з волонтерами було створено проєкт «BRAMA». Діяльність проєкту спрямована на захист медіа простору від російської пропаганди, блокування каналів поширення дезінформації, протиправного та забороненого контенту. Також, метою проєкту є покращення медіа-грамотності українців, зменшення впливу пропаганди на суспільство та популяризація безпечного поводження в 
мережі інтернет. 
Проєкт BRAMA  блокуй ворожі ресурси в українському інфопросторі та прокачуй свої навички з кібергігієни! Доєднуйся до нас за посиланням 
https://linktr.ee/brama_online абоскануйQR-код:
Управління протидії кіберзлочинам в Київській області
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