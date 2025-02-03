Російська пропаганда – це війна. Дезінформація в мережі негативно впливає на свідомість людей та хід війни в цілому, тому користувачі мережі Інтернет
мають завжди бути обачними та вміти розпізнавати фейки, пропаганду та дезінформацію.
Проект «BRAMA» представлено у популярних месенджерах Telegram, Viber та Whatsapp, а також, соціальних мережах Facebook, Instagram та ТікТок.
Загальна кількість учасників понад 200 тис.
Як підкреслює Василь Романенко, старший оперуповноважений з оперативного пошуку та партнерства у сфері інформаційних технологій управління протидії кіберзлочинам у Київській області ДКП НПУ: «Це свідчення того, наскільки важливим та актуальним є наш проєкт для громади, і який великий резонанс він викликає в суспільстві. На сьогоднішній день зусиллями активних учасників вже заблоковано понад 37 тисяч посилань на
джерела поширення неприйнятного контенту. З початку 2024 року кількість заблокованих 1 191 посилань». ресурсів становить 11 334, з яких у жовтні заблоковано
У контексті протидії фейкам та пропаганді Департаментом кіберполіції спільно з волонтерами було створено проєкт. «BRAMA» Діяльність проєкту спрямована на захист медіа простору від російської пропаганди, блокування каналів поширення дезінформації, протиправного та забороненого контенту. Також, метою проєкту є покращення медіа-грамотності українців, зменшення впливу пропаганди на суспільство та популяризація безпечного поводження в
мережі інтернет.
ПроєктA BRAM – блокуй ворожі ресурси в українському інфопросторі та прокачуй свої навички з кібергігієни! Доєднуйся до нас за посиланням