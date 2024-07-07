Британія анонсувала пакет військової допомоги Україні (перелік)

Після зустрічі з президентом Зеленським в Одесі новий міністр оборони Британії Джон Гілі оголосив новий пакет підтримки України.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Під час візиту, який збігся у часі зі святкуванням Україною Дня ВМС, міністр оборони підтвердив, що нова влада у Вестмінстері посилить непохитну підтримку України з боку Великої Британії.

«Можливо, в уряді відбулися зміни, але Велика Британія єдина в підтримці України. Як новий міністр оборони, я гарантую, що ми посилимо підтримку з боку Великої Британії, збільшивши поставки життєво необхідної військової допомоги», – сказав Джон Гілі.

Новий пакет допомоги включатиме більше артилерійських гармат, чверть мільйона боєприпасів та майже 100 високоточних ракет Brimstone.

Пакет допомоги включає:

чверть мільйона боєприпасів калібру 12,7 мм;

90 протитанкових ракет Brimstone;

50 малих військових катерів для підтримки річкових і прибережних операцій;

40 машин розмінування;

10 артилерійських гармат AS-90;

61 бульдозер для будівництва оборонних позицій;

підтримка раніше подарованих AS-90, в тому числі 32 нових стволів і критично важливих запасних частин, які допоможуть Україні випустити ще 60 000 155-мм снарядів.

Нагадаємо, новий прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запевнив, що його країна лишається непохитною у підтримці України. Крім того, він заявив, що чекає скорої зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.

Як повідомлялося, на дострокових виборах у Великій Британії, що відбулися 4 липня, лейбористи перемогли Консервативну партію, яка перебувала при владі в країні з 2010 року.

До слова, новий прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив склад свого уряду. Новим міністром закордонних справ Великої Британії в уряді Кіра Стармера став Девід Леммі, який замінить на цій посаді Девіда Кемерона. Очільником міністерства оборони призначили Джона Гілі. Главою МВС стала членкиня британського парламенту Іветт Купер. // Главком