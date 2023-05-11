Британія підтвердила передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow

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Влада Великої Британії офіційно підтвердила передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow.

Про це заявив британський міністр оборони Бен Воллес, повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Sky News.

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Rabih Moghrabi/AFP/Getty Images

“Сьогодні я можу підтвердити, що Велика Британія передає Україні ракети Storm Shadow. Storm Shadow – це високоточні ракети великої дальності, які можуть завдавати ударів з конвенціонального озброєння”, – сказав він.

Міністр зазначив, що ці ракети доповнять інше західне озброєння, яке є в України, зокрема, системи HIMARS і Harpoon, а також ракети Нептун українського виробництва.

“Використання Storm Shadow дозволить Україні відтіснити російські сили з української суверенної території”, – підкреслив Воллес.

Цього року британський прем’єр-міністр Ріші Сунак дав зрозуміти, що Британія розглядає можливість надання зброї дальнього радіуса дії Україні.

Раніше про передачу Україні ракет Storm Shadow повідомив телеканал CNN.

Storm Shadow – це крилата ракета великої дальності, спільно розроблена Великою Британією і Францією. Зазвичай її запускають з повітря. З дальністю стрільби понад 250 км, або 155 миль, вона лише трохи поступається 185-мильній американській армійській системі класу “земля-земля” (ATACMS).

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