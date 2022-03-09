«Буде нападом на НАТО»: Столтенберг застеріг Росію від атак на канали постачання Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг чітко роз’яснив, що альянс не миритиметься зі спробами Росії зірвати постачання озброєння до України країнами-членами об’єднання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СВC .

Генсек НАТО попередив, що напад РФ на канали постачання союзників України призведе до воєнного конфлікту з альянсом.

«Союзники допомагають Україні відстоювати закріплене в статуті ООН право на самооборону. Росія є агресором, а Україна захищається. Якщо відбудеться будь-який напад на одну з країн НАТО чи територію НАТО, то спрацює стаття 5», – заявив Столтенберг.

Стаття 5 – пункт установчого договору альянсу, який визначає напад на одного члена НАТО нападом на всі країни-члени. Столтенберг також висловив сподівання, що Володимир Путін усвідомлює позицію організації.