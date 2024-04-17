CERT-UA попереджає про кіберзагрозу для Сил оборони України

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, повідомляє про підвищену активність угруповання UAC-0184, яке намагається отримати доступ до комп’ютерів військовослужбовців з метою викрадення документів та даних месенджерів.

Зловмисники використовують популярні месенджери, соціальні мережі та інші платформи для знайомств та спілкування з метою розповсюдження шкідливих програм. Їхні методи включають:

cупровідні повідомлення-приманки: наприклад, про відкриття виконавчого провадження/кримінальної справи; відео бойових дій; запит на знайомство тощо; файли (архіви) з проханням допомогти у їх відкритті/обробці.

Зловмисники застосовують такі шкідливі програми, в тому числі для викрадення та вивантаження даних з комп’ютера, зокрема повідомлень і контактних даних месенджера Signal, який є доволі популярним серед військових.

Звертаємо увагу, що:

зловмисники продовжуватимуть вдосконалювати способи доставки шкідливих програм через месенджери; будь-яка необачна онлайн-активність військовослужбовця (наприклад, публікація фото у військовій формі) полегшує зловмисникам визначення пріоритетних цілей для атак.

У разі виявлення будь-яких підозрілих повідомлень чи файлів просимо невідкладно інформувати:

Державна служба спеціального зв’язку

та захисту інформації України