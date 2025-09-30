Через ворожий обстріл на Чернігівщині без світла залишилися понад 26 тисяч абонентів
Енергетики уже приступили до відновлення.
Сьогодні, 30 вересня, вранці російські війська атакували Чернігівську область. Через обстріл без світла залишились понад 26 тисяч абонентів.
Про це розповіли у Чернігівобленерго.
“Сьогодні зранку під ворожим ударом опинилася Бобровиччина. Пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Без електропостачання понад 26 тисяч абонентів у місті Бобровиця та прилеглих населених пунктах”, – йдеться у повідомленні.
Енергетики уже приступили до відновлення, однак працюватимуть із урахуванням безпекової ситуації.
“Нагадуємо про інформаційну тишу і заходи власної безпеки! Під час повітряної тривоги уникайте наближення до об’єктів енергетичної інфраструктури, оскільки вони є стратегічними цілями рашистів і можуть бути небезпечними. І, звісно ж, не забувайте переміщатися в укриття”, – нагадали енергетики. // LB.uaTweet