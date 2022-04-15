Через збройну агресію РФ в Україні вже загинули 198 дітей

Більше 553 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. При цьому 198 дітей загинуло та більше 355 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Згідно з отриманими ювенальними прокурорами даними, найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 117, Київській — 105, Харківській — 81, Чернігівській — 54, Миколаївській — 40, Херсонській — 38, Луганській — 36, Запорізькій — 23, столиці — 16, Сумській — 16, Житомирській — 15.

Під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних на території м. Тростянець Сумської області встановлено, що внаслідок обстрілу російськими військовими 21 березня загинув 14-річний хлопець.

14 квітня через обстріл с. Олександрівка в Харківській області поранено двох дітей 9 та 11 років.

Через масовані бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1018 закладів освіти, з них 95 зруйновано повністю.

Офіс Генпрокурора