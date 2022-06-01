Червоний Хрест відповів на фейки росЗМІ з Маріуполя

У Міжнародному комітеті Червоного Хреста заявили, що викладене в інтернет і поширюване у деяких ЗМІ відео з їхнього офісу у Маріуполі, де «хазяйнують» окупанти, рясніє неправдивими твердженнями.

«Відео, яке було знято в нашому маріупольському офісі та зараз поширюється в деяких ЗМІ, рясніє неправдивими твердженнями та безпідставними припущеннями щодо роботи Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ)», — йдеться у повідомленні.

У МКЧХ вказали, зокрема, що посібник, який показано на відео, зазвичай використовується їх командами, які працюють над знешкодженням небезпечних предметів для уникнення нещасних випадків. «Дотримуючись повної прозорості з владою, ми протягом останніх років розповсюджували інкубатори в межах агроекономічних програм, щоб допомогти сім’ям вирощувати домашню птицю. Будь-які припущення про те, що ці інкубатори призначені для чогось іншого, є безглуздими», — додали в організації.

«На відео також стверджується, що у МКЧХ є стопка медичних карток дітей. Але МКЧХ не збирає жодні такі документи. Відео також натякає на те, що МКЧХ причетний до торгівлі органами. Це ще одне категорично неправдиве звинувачення», — йдеться у повідомленні.

«Цілі МКЧХ мають виключно гуманітарний характер. Під час діяльності на територіях, постраждалих від збройного конфлікту, ми дійсно стикаємося з певними проблемами, але наша робота спрямована на полегшення страждань, ось і все. Ми віримо, що більшість людей розпізнають неправдиві та поспішні твердження, коли побачать їх», – сказав Джейсон Стразіузо, речник МКЧХ.

МКЧХ здійснює свою діяльність в умовах повної прозорості з органами влади, додали там. // УНН