Червоний Хрест заявив, що не гарантував безпеку українських полонених з Маріуполя

Представникам Червоного Хреста вдалося відвідати деяких військовополонених, «утримуваних сторонами» Міжнародний комітет Червоного Хреста не гарантував безпеку українських захисників Азовсталі, які опинилися в російському полоні. Про це повідомила пресслужба організації, зазначає Главком.

«Ми не гарантували безпеку військовополонених, які опинилися в руках противника, оскільки це не в наших силах. Ми заздалегідь роз’яснили це сторонам. Обов’язок сторін конфлікту – забезпечити захист військовополонених від актів насильства, залякування та громадської цікавості, а також від наслідків воєнних дій. Тільки сторони конфлікту можуть остаточно гарантувати безпеку й охорону військовополонених».

Представникам Червоного Хреста вдалося відвідати деяких військовополонених, «утримуваних сторонами», проте в них немає доступу до всіх бранців, зокрема тих, кого утримують в Оленівській колонії.

Після вибуху в Оленівці, унаслідок якого загинули українські полонені, Червоний Хрест надіслав запити до колонії щодо відвідання місць утримування, евакуації поранених та передачі медикаментів. Проте Росія не відповіла на жоден із них.

У комісії також наголошують, що організація виступала в ролі «нейтрального посередника» для безпечного виходу військових з Азовсталі.

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули понад 50 людей, ще 130 – зазнали поранень.

Згідно з даними розвідки, акт тероризму з боку збройних сил окупанта здійснений руками найманців зі складу приватної військової компанії Вагнера (Ліга) за особистою командою номінального її власника – Євгена Пригожина.

Супутникові фото колонії у Оленівці, зроблені компанією Maxar Technologies, продемонстрували масштаби руйнувань після імовірного обстрілу території, де перебували українські полонені. Знімки об’єкта, зроблені до та після трагедії.

Також супутникові знімки свідчать, що російські окупанти заздалегідь підготували могили для вбитих українських військовополонених в Оленівці.

Генпрокурор Андрій Костін заявив, що українських полонених у колонії в Оленівці вбили термобаричною зброєю.

Також ООН планує найближчим часом запустити місію, яка займеться “встановленням фактів” трагедії в Оленівці, де загинули близько півсотні українських військовополонених.