Чоловік-ухилянт спробував втекти з України у жіночому вбранні

Не допомогли киянину і макіяж і перука.

На українському кордоні затримали чоловіка у жіночому вбранні.

Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.

«Житель столиці видавав себе за жінку та намагався незаконно перетнути кордон у пункті пропуску «Порубне». Чоловік взяв свою неповнолітню дитину та надав на прикордонний контроль паспорт своєї дружини. Проте інспекторка прикордонного контролю Чернівецького загону відразу викрила такий задум 30-річного чоловіка. Не допомогли киянину і макіяж та перука, яку він вдягнув на себе», — йдеться у повідомленні.

Як з’ясувалося, таким чином громадянин України намагався уникнути мобілізації до війська. Тепер горе-ухилянту доведеться відповідати по закону, адже прикордонники направили повідомлення до поліції за ознаками злочину, передбаченого ст. 336 ККУ «Ухилення від призову за мобілізацією», а також притягнули чоловіка до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону.

Ще 11 ухилянтів затримали сьогодні прикордонники Могилів-Подільського на Вінниччині. Українці прибули з різних регіонів та планували дістатись до Молдови поза пунктами пропуску через Дністер. Усі порушники були затримані. Також їх буде передано до поліції для подальших правових рішень.

Нагадаємо, що в Україні за добу 5 березня затримали близько 20 чоловіків віком до 60 років, які намагалися перетнути державний кордон ухиляючись від мобілізації. // LB.ua