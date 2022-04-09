Чоловіків, які незаконно виїхали за кордон, ловитимуть при поверненні в Україну

Кожен, хто виїжджав до інших країн у «відрядження», повинен мати окремий документ від прикордонників.

Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі всеукраїнського телемарафону. За його словами, чоловіки, які незаконно виїхали з України, матимуть проблеми з перетином кордону назад до нашої країни.

“Коли хтось повертатиметься на територію нашої країни, ми чітко розумітимемо, коли він її покинув. Система прикордонників працює бездоганно. Усі люди, які залишали нашу країну, вони зафіксовані. Усі, хто повертатиметься в Україну, з тих, хто виїхав після 22 лютого, повинні будуть пояснити через який пункт вони залишили країну і на підставі яких нормативно-правових документів”, — сказав Данілов.// Діло