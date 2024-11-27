Чоловіки, старші за 55 років, не можуть воювати, але можуть служити в тилу, вважають «слуги»

У випадку деяких громадян ТСК не змогла перевірити факт “придатності” через відсутність доступу до медичних документів.

Народна депутатка від партії “Слуга народу” Юлія Яцик розповіла, що Тимчасова спеціальна комісія ВРУ під час розслідування роботи ТЦК з’ясувала, що чоловіки, яким 55-60 років, обмежено можуть визнаватися придатними до військової служби. У коментарі для видання “Фокус” вона пояснила, що ця категорія громадян непридатна для виконання завдань безпосередньо на фронті, проте це не стосується посад у тилу.

“Саме тому ми запропонували зменшити такий граничний вік для того, щоб людина у віці 55+ проходила військову службу за бажанням”, — наголосила Яцик.

Вона також розповіла, що у випадку деяких громадян комісія Ради не змогла перевірити факт придатності, оскільки не мала доступу до медичних документів.

“Були випадки, коли особу з інвалідністю з дитинства визнали придатною, — розповіла Яцик про порушення з боку військово-лікарських комісій, які фальсифікували документи про придатність. — Але якщо ми говоримо про чоловіків 55+, то ця історія більш об’єктивна, вони справді за станом здоров’я вже не можуть виконувати функції”. // Дзеркало тижня