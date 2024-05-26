Чи може військкомат позбавити водійських прав: пояснення Міноборони
Рішення щодо позбавлення громадянина права керувати транспортним засобом приймає суд
Територіальні центри комплектування (ТЦК) не можуть відняти у військовозобов’язаних водійські права. Проте це може зробити суд. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони України.
«Суд прийматиме рішення щодо позбавлення права керування транспортним засобом. Рішення суду у таких справах підлягають негайному виконанню», – йдеться в повідомленні.Tweet