Cитуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 30 червня 2021 року
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілювати позиції підрозділів Об’єднаних сил.
Протягом минулої доби, 29 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.
Біля НЕВЕЛЬСЬКОГО та КРАСНОГОРІВКИ противник застосовував міномети 120-го калібру.
Неподалік ЛУГАНСЬКОГО ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
На ЛУГАНЩИНІ був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ.
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7 годину ранку, 30 червня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Неподалік ЗОЛОТОГО-4 противник застосував ручні протитанкові гранатомети.
Поблизу НОВОСЕЛІВКИ ворог відкрив вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік населеного пункту НОВГОРОДСЬКЕ російські окупанти здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру.
Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.
Використовуючи координаційний механізм, українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовослужбовцями.
Слава Україні!
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet