Данія закупить зброю для ЗСУ в українських виробників

Данія ухвалила рішення про виділення 200 млн данських крон ($28,5 млн) на закупівлю української зброї та військової техніки для Збройних Сил України безпосередньо у вітчизняних виробників.

Про це повідомив голова Мінстратегпрому Олександр Камишін.

Це перше подібне рішення в історії, яке, за словами урядовця, стане прецедентом для інших країн. Про подібне рішення Україна наполегливо просила своїх партнерів протягом останніх місяців.

«Українська оборонка вже настільки розігналась, що український бюджет не може завантажити виробників замовленнями на повну. Спроможність українського ОПК становить близько 20 млрд доларів. При цьому Україна має лише 6 млрд доларів на закупівлю озброєння. Грубо кажучи, у нас працює лише третина усіх станків, які наявні в країні – бо грошей не вистачає, щоб забезпечити замовленнями решту», – повідомив Камишін.

За його словами, оптимальний вихід з цієї ситуації – переконати партнерів, що готові купувати зброю для України, робити це в українських зброярів.

«Так народився проєкт «ZBROYARI: Manufacturing Freedom». Це глобальна фандрейзингова кампанія, стратегічний збір – не по людям, а по цілим націям. Його мета – зібрати $10 млрд на виробництво української зброї в цьому році. Сьогодні ми маємо перший донат. Це рішення знакове, воно відкриває шлях для інших країн – і ми вдячні данському уряду і народу за лідерство», – заначив Камишін.

Голова Мінстратегпрому додав, що контракти для оборонної галузі – це важливий елемент економічної підтримки України.

Нагадаємо, уряд Данії оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні на 2,2 млрд крон (близько €295 млн). Гроші підуть на розвиток морського потенціалу ЗСУ, а також безпілотники та виробництво запчастин ракет.

«У березні я відвідав низку українських підприємств оборонної промисловості в Києві, і стало зрозуміло, що є великий потенціал для майбутньої співпраці, яка може постачати необхідне обладнання в Україну, що допоможе змінити ситуацію на полі бою», – заявив міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен.

До слова, глава Міноборони Данії Поульсен повідомив, що Україні буде передано 19 винищувачів F-16. // Главком