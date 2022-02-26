Де вступити в територіальну оборону (Контакти по всій Україні)

Зараз ми знаходимось на етапі, коли треба підвищити координацію створених підрозділів, організувати їхні дії у рамках єдиного задуму під керівництвом Командування ЗСУ, — заявляє міністр оборони.

«Також мною за погодженням з Командувачем Сил ТрО бригадним генералом Юрієм Галушкіним ухвалено рішення про розгортання мережі добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ). Щоб не залишити інтервентам жодного шансу».

«Вже зараз ви можете долучатись до влаштування блокпостів, блокування переміщень колон техніки ворога, виконувати інші поставленні командуванням Сил ТрО завдання, виктористовуючи власну зброю».

«Мережа ДФТГ буде важливим чинником протидії ворожим диверсантам, а також порушуватиме логістику окупантів». // Texty.org.ua