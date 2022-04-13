Держзрада і колабораціонізм: новому «меру» Каховки оголосили підозру

Українська прокуратура оголосила підозру колишньому депутату від «Опозиційного блоку» в Херсонській обласній раді. Йому інкримінують державну зраду і колабораційну діяльність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генпрокурора.

Зазначимо, судячи з опублікованого Офісом генпрокурора фото, мова йде про нового так званого «мера» Каховки Павла Філіпчука.

За даними слідства, він приєднався до організації та проведення масових заходів в окупованому Херсоні на підтримку Росії та її військ, закликаючи людей до прийняття «русского мира».

Крім того, він домовився з окупантами про силове забезпечення для керівництва одним з міст Херсонської області.

«За допомогою зброї окупанти примушували органи місцевого самоврядування та комунальні підприємства до визнання його новим керівником міста. Після цього він добровільно вступив на посаду керівника у створеній окупаційній адміністрації», — йдеться в повідомленні.

Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.