Десантники знищили групу російських окупантів на Донеччині

На Донеччині десантники 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України знищили групу російських окупантів.

Про це повідомляють Десантно-штурмові війська ЗСУ у Telegram.

Українські військові оприлюднили фото ліквідованих бійців Росії. На місці зіткнення виявлені їхні військові квитки та паспорти, а також вилучені мобільні телефони.

Крім того, серед речей окупантів виявили бланки військових контрактів, які були укладені з Міноборони РФ на шість місяців для участі у бойових діях в Україні. // УП