Десять областей України атакували російські окупанти протягом доби

Постраждали Чернігівська, Рівненська, Сумська, Миколаївська, Херсонська, Харківська, Запорізька, Луганська, Дніпропетровська і Донецька області.

У Чернігівській області за добу було пʼять обстрілів (46 вибухів) із мінометів. Били росіяни по Новгород-Сіверському та Корюківському районах. Без жертв та руйнувань, повідомили в зведенні від ОВА станом на ранок.

Рівненська область вночі зазнала масованої атаки безпілотниками. На жаль, зруйнована нафтобаза у Дубенському районі. Жертв немає. На місці події працюють 45 рятувальників, 14 одиниць техніки. Задіяний пожежний потяг. Працюють і відповідні слідчі комісії. Хімічний та радіаційний фон в нормі.

У Сумській уночі та зранку росіяни здійснили чотири обстріли прикордоння. Зафіксовано 28 вибухів: три мінометних – (26 вибухів), один артилерійський – (два вибухи). Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади. Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури. Вчора протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордоння. Обстрілів зазнали Краснопільська, Великописарівська, Білопільська, Новослобідська, Середино-Будська громади. Ворог бив з мінометів, гранатометів, кулеметів та артилерії. Зафіксовано 89 вибухів. Без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

У Донецькій – троє загиблих, 10 поранених за добу. Росіяни здійснили 21 обстріл, під вогнем рашистів 16 населених пунктів: Красногорівка, Миколаївка, Максимівка, Авдіївка, Часів Яр, Миколаївка, Райське, Торецьк, Богоявленка, Времівка, Очеретине, Семенівка, Зарічне, Іллінівка, Велика Новосілка, Курахівка. Пошкоджено 12 житлових будинків, ЛЕП, господарська споруда, магазин, завод ПАТ “АЗМК”.

У Луганській окупанти не припиняють спроб прорвати нашу оборону на кожному напрямку. Збільшилась й кількість авіаційних ударів. Від них, зокрема, вчора потерпала Білогорівка. “Гради” та ствольна артилерія росіян – уздовж усієї лінії фронту. Під вогонь потрапили Невське та села поряд. По Невському нарахували 15 “прильотів”. За добу противник здійснив 155 обстрілів (568 снарядів).

У Харківській минулої ночі близько опівночі внаслідок обстрілу Кіндрашівки Куп’янського району зазнали поранення 41-річний цивільний чоловік та 39-річна жінка. Також близько опівночі ворог завдав удару по Куп’янську керованою авіабомбою ФАБ-250. Пошкоджено будівлю міської ради, вибиті вікна, двері, пошкоджений вхідний парапет. Зранку ворог знову обстріляв Куп’янськ, пошкоджено багатоквартирний будинок. Інформація про потерпілих не надходила. На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Червона Зоря, Малі Проходи, Гатище, Варварівка, Рублене та Одрадне. На Куп’янському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі північніше Синьківки та північно-східніше Іванівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Дворічна, Масютівка, Петропавлівка, Кучерівка, Кислівка.

У Запорізькій троє загиблих та дев’ять травмованих, серед них – 11-місячна дитина – наслідок удару по обласному центру. російський снаряд забрав життя 43-річного чоловіка та молодих жінок 19 та 21 року. За минулу добу військові окупанти здійснили 82 удари по 21 населеному пункту Запорізької області. 68 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Новодарівки, Левадного, Білогір’я, Червоного, Степногірська, Степового, Плавнів, Малих Щербаків, П’ятихаток, Лобкового та Кам’янського. Також зафіксовано чотири авіаційні удари по Оріхову та Малій Токмачці, чотири БпЛА-атаки на Гуляйполе, Малинівку, Ольгівське та Новодарівку, чотири обстріли з РСЗВ по Гуляйполю, Залізничному, Ольгівському й Левадному та два ракетні удари по Запоріжжю й Підгірному. Внаслідок удару по Гуляйполю постраждала родина: поранення отримали жінки 55 та 66 років й чоловіки 39 та 68 років, яких оперативно доставлено в лікувальну установу обласного центру. Надійшло 54 повідомлення про руйнування житлових будинків, освітніх закладів та інших соціальних об’єктів інфраструктури.

У Миколаївській вчора ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора були артилерійські обстріли по відкритій території населеного пункту Куцурубської громади. Минулося без постраждалих.

У Дніпропетровській вночі агресор поцілив по трьох громадах Нікопольського району: Мирівській, Марганецькій та Червоногригорівській. Бив з важкої артилерії. Пошкоджені шість приватних будинків, гараж та авто. Побитий газопровід. Люди не постраждали. Рятувальники продовжують обстеження територій. Уточнюють наслідки атак. Тричі за день ворог накривав артилерійським вогнем Нікопольський район: районний центр та Марганецьку громаду. Без жертв. Потрощено 12 приватних будинків, три гаражі, два газопроводи, чотири лінії електропередач, пʼять сонячних панелей.

У Херсонській за добу ворог здійснив 65 обстрілів (335 снарядів), з них по Херсону – чотири обстріли (16 снарядів). Рашисти поцілили у райони 25 населених пунктів області; територію складів комунального підприємства, територію й гаражні приміщення амбулаторії та лінію електропередач у Херсонському районі; територію медичного закладу у Бериславському районі; територію дошкільного закладу у Херсоні. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу дитячого садка у Херсоні поранення отримав 73-річний слюсар; постраждалому надають необхідну медичну допомогу. Також ворог обстріляв Микільське. Осколкових поранень зазнала 57-річна жінка. У стані середньої тяжкості її шпиталізували. За добу через російську агресію двоє людей дістали поранення.

Протягом минулої доби ворог завдав трьох ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населеним пунктам. // LB.ua