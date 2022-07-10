Дев’ять поліцейських з Луганщини підозрюються у держзраді

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За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури дев’ятьом співробітникам поліції повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, навесні 2022 року діючі працівники Нацполіції області попри складену ними присягу зрадили українській державі та перейшли на бік ворога.

Дев’ять поліцейських з Луганщини підозрюються у держзраді

Під час тимчасової окупації населених пунктів Луганщини дев’ять співробітників поліції пройшли співбесіду з представниками псевдореспубліки, які є частиною окупаційної адміністрації РФ. У ході «працевлаштування» підозрювані надали добровільну згоду на вступ до лав новостворених незаконних структур – так званих «Старобельского, Меловского, Беловодского РОВД МВД ЛНР» та «прокуратуры Троицкого района ЛНР».

Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора

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