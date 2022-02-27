Диктатор Лукашенко зізнався в обстрілах України з території Білорусі

Лукашенко допомагає путінському режиму воювати проти України.

Лукашенко визнав сприяння в агресії проти України / getty images

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко визнав, що Росія обстрілювала Україну з території сусідньої республіки.

Про це він заявив у журналістам у неділю.

«З півдня Білорусі на початку конфлікту було 2-3 ракетних удари, оскільки Київ розгорнув 3-4 ракетних дивізіони біля кордону», — сказав він.

Він також зізнався, що допомагає російським терористам, які обстрілюють українські міста. Диктатор також стверджує, що «Київ ніхто не бомбив». // УНІАН