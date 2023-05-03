До 19 зросла кількість жертв російських ударів по Херсону

Знову зросла кількість загиблих внаслідок атак російських окупантів по Херсонській області 3 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

“Удари росіян по Херсону продовжуються. Вони б’ють по мирним людям”, – сказав керівник ОП.

За словами Єрмака, станом 19:56 відомо про 18 загиблих і 46 поранених.

Під час телемарафону голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що в Херсонській області загинуло 19 людей, 47 – поранені.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли гіпермаркет у Херсоні. Під час обстрілу вони вразили залізничний вокзал, район супермаркету та дитячого садка.