До 19 зросла кількість жертв російських ударів по Херсону

Published

Знову зросла кількість загиблих внаслідок атак російських окупантів по Херсонській області 3 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Зросла кількість жертв російських ударів по Херсону

Зросла кількість жертв російських ударів (GettyImages)

“Удари росіян по Херсону продовжуються. Вони б’ють по мирним людям”, – сказав керівник ОП.

За словами Єрмака, станом 19:56 відомо про 18 загиблих і 46 поранених.

Під час телемарафону голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що в Херсонській області загинуло 19 людей, 47 – поранені.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли гіпермаркет у Херсоні. Під час обстрілу вони вразили залізничний вокзал, район супермаркету та дитячого садка.

Like

Tags:

You may also like...