До України повернули тіла ще 757 полеглих захисників

Слідчі встановлять особи загиблих у найкоротші терміни.

В Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла 757 полеглих військових, повідомили у п’ятницю, 14 лютого, в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Зокрема, повернули тіла захисників з курахівського, покровського, бахмутського, вугледарського, луганського та запорізького напрямків, а також із моргів на території Росії.

Тіла загиблих оборонців повернули завдяки спільній роботі Координаційного штабу, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ, Об’єднаного центру при СБУ, МВС України, Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, а також Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур українського сектору безпеки й оборони.

У штабі також подякували Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння, крім того, подяку висловили особовому складу ЗСУ, який здійснює транспортування репатрійованих полеглих захисників.

Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС встановлять особи загиблих у найкоротші терміни, додали у Координаційному штабі.

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