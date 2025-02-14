До України повернули тіла ще 757 полеглих захисників
Слідчі встановлять особи загиблих у найкоротші терміни.
В Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла 757 полеглих військових, повідомили у п’ятницю, 14 лютого, в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Зокрема, повернули тіла захисників з курахівського, покровського, бахмутського, вугледарського, луганського та запорізького напрямків, а також із моргів на території Росії.
Тіла загиблих оборонців повернули завдяки спільній роботі Координаційного штабу, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ, Об’єднаного центру при СБУ, МВС України, Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, а також Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур українського сектору безпеки й оборони.
У штабі також подякували Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння, крім того, подяку висловили особовому складу ЗСУ, який здійснює транспортування репатрійованих полеглих захисників.
Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС встановлять особи загиблих у найкоротші терміни, додали у Координаційному штабі.Tweet