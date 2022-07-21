Доповідала ворогу про результати обстрілів – жінці, яка співпрацювала з фсб рф, заочно повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру громадянці України у державній зраді та наданні представнику іноземної організації допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчиненій за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 КК України).



Досудовим розслідуванням встановлено, що з березня по травень 2022 року колишня мешканка м. Добропілля, яка із власних ідеологічних мотивів у 2014 році переїхала до тимчасово окупованого рф м. Донецька, активно працювала на російських загарбників.

У ході спілкування через месенджери із знайомими добропільчанами підозрювана умисно дізнавалась про місцезнаходження та пересування військовослужбовців і техніки Збройних Сил України, місця влучання ворожих снарядів, характер пошкоджень та руйнувань обстріляних об’єктів тощо. Отримані дані жінка передавала співробітнику фсб рф.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури