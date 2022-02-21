Дослідники з групи CITзаявили про зміну характеру руху російської військової техніки поблизу кордонів з Україною, «схоже на формування бойових порядків»

Дослідники з групи Сonflict Intelligence Team (CIT) заявили 21 лютого про зміну характеру руху російської військової техніки поблизу кордонів з Україною. На їхню думку, це свідчить про можливість наступу вже впродовж найближчих днів, зазначає Радіо Свобода.

«Якщо раніше гусеничну техніку (танки, БМП, САУ) везли майже виключно на залізничних платформах та танкових транспортерах, то тепер вони майже всюди рухаються своїм ходом. Більше того, найчастіше цей рух відбувається за лічені кілометри від кордону. Танки та інша техніка слідують разом із важкими вогнеметними системами (ТОС), хоча останні і належать до іншого роду військ (РХБЗ – війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту – ред.) –найбільше це схоже на формування бойових порядків батальйонних тактичних груп», – указано в повідомленні, оприлюдненому 21 лютого.

«Деякі російські солдати (і контрактники, і строковики) біля кордону перебувають у тяжких умовах: сплять у переповнених приміщеннях і не отримують централізованого харчування. Довго тримати війська в таких умовах неможливо, тому найближчими днями очікується або наступ, або часткове відведення військ принаймні в ті великі табори, де ми їх спостерігали до цього», – роблять висновки у CIT.

Також дослідники вказують на розміщення одного з госпіталів поблизу стаціонарної лікарні, чого раніше не фіксувалося.

«На території центральної міської лікарні міста Шебекіне (Бєлгородська область – ред), всього за 5 кілометрів від кордону, розгорнуть польовий госпіталь, який може використовуватись у разі наступальних дій у Харківській області України. Досі ми бачили розгортання шпиталів лише у польових таборах і лише на північному заході Криму чи в Білорусі», – вказують дослідники.

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Міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі телеканалу 1+1 у неділю, 20 лютого, заявляв, що «станом на цю годину ударного угрупування Російської Федерації у жодному місці, де вони оточили Україну, поки що не сформовано». «Тому говорити про те, що завтра-післязавтра буде напад, на мій погляд, є недоречним», – такі висновки робив міністр оборони.

Президент США Джо Байден 18 лютого сказав, що «переконаний» у тому, що Путін ухвалив рішення вторгнутися в Україну і що це може статися найближчими днями. Байден сказав, що Сполучені Штати та європейські союзники запровадять жорсткі санкції проти Росії, якщо Путін продовжить атаку.

Наразі Росія має понад 150 тисяч боєздатних військовослужбовців, що оточують Україну.

Росія неодноразово заперечувала намір вторгнення та заявляла, що почала відводити деякі сили. США та НАТО стверджують, що не бачать ознак такого відведення.