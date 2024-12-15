Досвід України врятував американську армію від стратегічної помилки

Американська армія зараз активно впроваджує новації, застосовані Силами оборони України.

Досвід України у використанні безпілотників проти російських загарбників врятував американську армію від стратегічних помилок у створенні власних безпілотних систем. Про це пише видання Air And Space Forces Magazine.

У вересні 2023 року Пентагон запустив програму Replicator, в межах якої планується насичити американські війська безпілотними літальними апаратами і засобами протидії ворожим дронам. За словами заступниці директора відділу оборонних інновацій Пентагону Адіті Кумар, перший етап цього проекту – поставку тисяч “дешевих автономних платформ” у війська – мають завершити до липня 2025 року. Після цього стартує другий етап – поставки систем протидії дронам.

Розповідаючи про проблеми реалізації програми Replicator, Кумар зізналася, що для Пентагону став дуже корисним досвід України. А саме те, що українці дуже швидко оновлюють програмне забезпечення своїх дронів, аби ті не втрачали свою ефективність в умовах динамічного поля бою.

“Досвід України був дуже корисним для нас, продемонструвавши, що оновлення програмного забезпечення має відбуватися протягом трьох-чотирьох тижнів, що є неймовірно швидким і вартісним”, – сказала представниця Пентагону.

За її словами, історично так склалося, що Пентагон виділяв недостатнє фінансування на оновлення програмного забезпечення в американській зброї, тому оновлення не були швидкими. Кумар наголосила, що тепер ця практика має змінитися. // УНІАН