Дрон СБУ знищив російську РЛС «Каста» у Курській області РФ, – джерела

У російській Курській області вчорашнім ударом безпілотника Служби безпеки України було знищено систему протиповітряної оборони радіолокаційну станцію “Каста”, що визначає повітряні цілі на гранично малих висотах.

Про це 29 вересня РБК-Україна повідомили джерела у СБУ.

“Завдяки “бавовні” від СБУ російська ППО трохи підосліпла”, – зазначили джерела в спецслужбі.

Так, вчора дрон СБУ виявив та ліквідував російську станцію радіо “Каста” біля населеного пункту Гирьї Беловського району Курської області.

Цікаво, що за розповідями російської сторони, така станція може виявляти навіть літальні апарати з технологією “стелс”. Проте дрон СБУ вона чомусь прогавила.

“Особливістю цієї РЛС була здатність визначати повітряні цілі на гранично малих висотах. Ключове слово – була!” – додали джерела.