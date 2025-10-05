Дрони атакували Кстовський НПЗ у Нижегородській області РФ

Кстовський НПЗ є одним із ключових нафтопереробних підприємств

У ніч проти 5 жовтня на території Росії знову пролунали вибухи. Цього разу дрони дісталася Кстовського нафтопереробного заводу (НПЗ), який розташований у Нижегородській області. Місцеві мешканці повідомляли про вибухи та стверджували про начебто 5 збитих БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

У мережі з’явилися кадри, які свідчать про влучання. Російські джерела традиційно намагаються приховати факт ураження важливого об’єкта, називаючи його «технічним горінням».

Кстовський НПЗ є одним із ключових нафтопереробних підприємств європейської частини Росії, і його ураження може мати значний вплив на військово-економічний потенціал агресора.