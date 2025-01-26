Дрони атакували НПЗ у російській Рязані

На місці удару спалахнула потужна пожежа.

Також росіяни публікують у мережі відео, на яких видно пожежу, яка спалахнула після атаки дронів у Рязані.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що близько першої години ночі за місцевим часом було чутно близько десяти вибухів у районі села Дядькове. В області працює система протиповітряної оборони. Попередньо нафтозавод атакують дрони літакового типу «Лютий».

Наразі немає офіційної інформації від місцевої влади.

Це вже друга атака на НПЗ за цей тиждень. У ніч проти 24 січня у Рязані ударні дрони уразили Ново-Рязанську ТЕЦ та місцевий нафтопереробний завод АТ «РНПК». Цей НПЗ є одним із ключових в нафтовій промисловості РФ, який хоч і під санкціями, але досі працює. // Дзеркало тижня