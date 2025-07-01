Дрони атакували військове підприємство в російському Іжевську

Ймовірно, йдеться про завод “Купол”, який виробляє військову техніку.

Невідомі дрони атакували підприємство в російському Іжевську.

Очільник Удмуртії заявив про атаку на одне із підприємств, проте не уточнив, яке саме.

Перед цим в Іжевську оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

Зі свого боку, керівник Центру протидії дезинформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що, ймовірно, йдеться про атаку на Іжевський електромеханічний завод “Купол” – це один з головних виробників ЗРК “Тор” та ударних БПЛА “Гарпія-А1” для армії РФ.