Дрони ГУР атакували НПЗ «Лукойла» у Волгоградській області РФ, – ЗМІ
В ніч на суботу, 11 травня, дрони Головного управляння розвідки (ГУР) атакували Волгоградський нафтопереробний завод РФ. Він входить у корпорацію “Лукойла”.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.
Водночас пошкодження отримав кабель керування повітряними холодильниками, внаслідок чого відключеними опинилися 7 з них. Також пошкоджено димову трубу печі П-1.
Що відомо про завод
“Лукойл-Волгограднафтопереробка” – підприємство паливно-масляного профілю у Волгограді, введене в дію 21 грудня 1957 року – отримання першого бензину, входить до складу ПАТ “Лукойл” з початку 1990-х років.
Завод переробляє суміш малосірчистих західносибірських та нижньоволзьких нафт. Нафта надходить нафтопроводом Самара – Тихорецьк. Готова продукція відвантажується залізничним, річковим та автомобільним транспортом.
Основним регіоном постачання нафтопродуктів є Південний федеральний округ, частина продукції відвантажується експорту. За даними на 2015 рік, обсяг переробки нафти становив 12,6 млн тонн, за потужності заводу 15,7 млн тонн/рік.