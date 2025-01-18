Дрони ГУР підпалили нафтобазу в Тульській області РФ – ЗМІ

В ніч на суботу Головне управління розвідки Міноборони України атакувало безпілотниками нафтобазу в Тульській області РФ, яка забезпечує армію окупантів, там зайнялася пожежа.

Про це повідомив співрозмовник “Української правди” у спецслужбах

Щонайменше десять влучних прильотів безпілотників відбулося по нафтобазі в Тульській області в ніч на 18 січня. За даними джерела УП, ураження ворожого обʼєкту дронами українського виробництва відбулося завдяки роботі операторів Головного управління розвідки.

Попри те, що російські ЗМІ звітують про нібито успішну роботу ППО, на нафтобазі розпочалася масштабна пожежа.

ГУРкіт запалив нафтобазу в Тульській області РФ

відео з російських соцмереж pic.twitter.com/SwV9B31OoD — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 18, 2025

Очевидці публікують кадри влучання БПЛА по ворожому об’єкту, який забезпечує діяльність російської окупаційної армії.