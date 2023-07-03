Дрони-камікадзе атакували Суми, пошкоджено житловий будинок
У Сумах було чути вибухи. Місто піддалося атаці дронів-камікадзе.
Як повідомило Суспільне, внаслідок атаки безпілотників у центрі обласного центру пошкоджено житловий будинок.
В Сумській області триває повітряна тривога. В ОВА закликали не залишати укриттів до відбою.
Нагадаємо, в 11:06 Повітряні сили оголосили повітряну тривогу в Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Там попередили про ймовірність застосування російськими окупантами ударних БпЛА.
“Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!”, – закликали в Повітряних силах. // УНІАНTweet