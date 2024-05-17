Дрони підпалили ще одну нафтобазу у Краснодарському краї РФ

Сьогодні, 17 травня, близько шостої години ранку в місті Туапсі Краснодарського краю РФ пролунали вибухи.

Про це повідомив російський опозиційний ресурс ASTRA.

З посиланням на місцевих жителів ASTRA повідомила, що в Туапсі атаковано нафтопереробний завод, на якому після атаки БПЛА спалахнула пожежа. Близько 6.15 оперштаб Краснодарського краю повідомив, що пожежу на НПЗ у Туапсе локалізовано.

Раніше Єдина чергово-диспетчерська служба Туапсинського району повідомила, що рано-вранці 17 травня «київським режимом здійснено спробу терористичної атаки з використанням двох БПЛА на цивільну інфраструктуру в Туапсі»: «Внаслідок падіння апарату сталося загоряння на території НПЗ. За попередньою інформацією, постраждалих немає».

При цьому місцеві жителі повідомляють про перебої зі зв’язком. // Дзеркало тижня