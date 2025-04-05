Дрони СБУ атакували завод із виробництва вибухівки в Самарській області РФ – ЗМІ

Уночі в суботу, 5 квітня, ударні дрони СБУ атакували завод Промсинтез у Чапаєвську Самарської області, повідомили джерела NV у спецслужбах.

Завод є одним із провідних виробників промислових вибухових речовин (амонал, амоніт, грануліт) на території країни-агресора РФ і СНД. На підприємстві пролунало щонайменше 20 вибухів і було зафіксовано кілька осередків займання. Керівництво заводу було змушене зупинити технологічні процеси.

«СБУ продовжує точково відпрацьовувати по російських підприємствах, які є частиною ВПК і виробляють зброю для війни проти України. Такі об’єкти є абсолютно законними військовими цілями», — зазначило джерело NV в українських спецслужбах.

Раніше керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко підтвердив, що вночі проти 5 квітня дрони уразили підприємство Оптиковолоконные системы в місті Саранськ Республіки Мордовія РФ. За даними Коваленка, продукцію заводу активно використовують у системах управління, зв’язку та передавання даних, зокрема — у розгортанні захищених каналів зв’язку для армії РФ та управлінні дронами.