Друга партія F-16 з Данії вже в Україні

В Україну вже доставили другу партію винищувачів F-16, наданих Данією.

«Друга партія F-16 для України від Данії вже в Україні. Це лідерство в захисті життя, яке вирізняє Данію», – заначив Зеленський.

Він додав, що перша партія літаків, наданих данцями, вже збивають ворожі ракети, які ворог запускає по Україні. А тепер, за словами президента, український повітряний щит додатково посилений.

«Якби всі партнери були саме такими рішучими, вже б вдалось унеможливити російський терор. Метте, дякую тобі, твоїй команді і всьому данському народові!», – додав Зеленський.

У листопаді повідомлялося, що Україна вже отримала від Данії перші шість винищувачів F-16 із 19 запланованих. І після цього мали передати ще дві партії.

Водночас Нідерланди наприкінці листопада передали останні два винищувачі F-16 до навчального центру на румунській авіабазі Фетешть. Спочатку літаки використовувалися для підготовки лише румунських пілотів, а тепер і українських. // Дзеркало тижня